Курс евро упал до минимума за четыре года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела еще на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 16 копеек до 26,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 2648,9182 гривен за 100 евро (-16,8901 грн).

При этом курс евро на 6 декабря составляет 2648,9182 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился до минимума в этом году. Предыдущий минимум был зафиксирован 2 декабря 2019 года - 2632,6354 за 100 евро. А дешевле евро был 15 января 2016 года - 2608,9577 гривен за 100 евро.

Напомним, сегодня, 6 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 26,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,10 (26,22 - 5 декабря), продажи - 26,45 (26,57 - 5 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 24 копейки до 26,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,21 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,72 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 2372,4789 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 6 декабря - 2387,7034 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.