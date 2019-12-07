Прагне до позначки в 20 гривень: експерти уточнили прогноз курсу долара

Курс долара в Україні (фото: УНІАН)

В Україні курс долара побив чергову психологічну відмітку

Курс долара в Україні продовжує падати і в черговий раз побив психологічну позначку. В цей раз долар опустився до рівня 23,7 грн за одиницю. Такий курс долара був встановлений на період з 7 по 9 грудня. Про це йдеться в даних, опублікованих на офіційному сайті НБУ.

Як повідомляється, середня вартість долара в банківських установах 7 грудня склала 23,6 гривні при купівлі і 23,86 гривні при продажі. Ще 5 грудня курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 24,03 гривні за долар.

Варто зазначити, що гривня зміцнюється не тільки по відношенню до долара – пропорційно знижується вартість і європейської валюти. Курс євро впав до рекордного мінімуму за останні 4 роки. Зараз європейська валюта коштує 26,32 грн.

Долар (ілюстративне фото: pixabay.com)

Варто відзначити, що аналітики не дають прогнозів на те, коли зміцнення гривні зупиниться і почнеться зростання. Експерти вважають, що зниження курсу долара може дозволити знизити частину цін. Приміром, у доларах закріплена вартість нерухомості, імпортної продукції і навіть бензину. Як пояснив міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов, вплив на ціни відбувається в період до 12 місяців.

Аналітики відзначають, що в перспективі вплинути на ситуацію на ринку може й те, що рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику правління Нацбанку. Таким чином, вже незабаром НБУ може почати активніше викуповувати валюту.

Разом з тим, кажуть банкіри і фінансисти, будь-яка зміна курсу валют - вниз або вгору - це завжди погано для економіки держави, адже кожен імпортер чи експортер безпосередньо прив'язаний до курсу валют, коли планує фінансовий рік, а будь-які коливання негативно позначаються на показниках підприємства.