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Курс доллара обновил очередной минимум с января 2016 года

Новости » Финансы     06.12.2019 - 16:00
Курс доллара обновил очередной минимум с января 2016 года
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар продолжает снижаться, а к концу недели падение ускорилось

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,72 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 2372,4789 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

При этом курс доллара на 6 декабря составляет 2387,7034 гривен за 100 долларов.

Курс доллара обновил очередной минимум с января 2016 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 6 декабря - 2387,7034 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Курс доллара обновил очередной минимум с января 2016 года

bank.gov.ua

Напомним, 6 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 13 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,34 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 декабря справочный курс на уровне 23,73 грн/доллар, понизив его по сравнению с 5 декабря (23,88). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 6 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 23,82 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 26,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,62 (23,78 - 5 декабря), продажи - 23,82 (23,96 - 5 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,10 (26,22 - 5 декабря), продажи - 26,45 (26,57 - 5 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 декабря), продажи 3,78 (3,77 - 5 декабря) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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