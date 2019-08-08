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В страшном ДТП под Ровно погиб владелец футбольного клуба: детали и фото

STYLERПроисшествия    08.08.2019 - 17:19
В страшном ДТП под Ровно погиб владелец футбольного клуба: детали и фото
В ДТП под Ровно погиб владелец футбольного клуба (коллаж: РБК-Украина)

Авария в Ровенской области привела к гибели мужчины и женщины

ДТП под Ровно произошло в четверг, 8 августа, около 06:30. Авария случилась на автодороге Киев-Чоп недалеко от районного центра Корец. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции области.

В страшной аварии погибли двое жителей Ровно - 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Сообщается, что авто двигалось в направлении Киева. Водитель Audi A8 не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего слетел в кювет.

 

В ДТП под Ровно погиб владелец футбольного клуба (фото: rv.npu.gov.ua)

По информации издания RU: Ровно, погибшим в страшной аварии оказался владелец ресторана "Лион" и ФК "Малинск" Анатолий Онищук.

Из достоверных источников также стало известно, что погибшей пассажиркой является адвокат Татьяна Якубович.

В страшном ДТП под Ровно погиб владелец футбольного клуба: детали и фото

Анатолий Онищук (фото: rv.suspilne.media)

Ранее мы писали, что водитель автомобиля "Ауди", который был под кайфом и устроил масштабное ДТП в Киеве на площади Победы зимой, не явился в суд. Неделю назад его отпустили из-под стражи под домашний арест.

К слову, кровавое ДТП под Одессой, в результате которого погибли два человека, устроил бывший член "Партии регионов", руководитель Одесской и Донецкой железной дороги Николай Рогов.

Напомним, недавно велосипедист на полной скорости врезался в 87-летнюю бабушку в Херсоне. Женщина получила тяжелые травмы и готовится к сложной операции.

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