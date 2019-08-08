Решил покататься: пьяный подросток сбил велосипедиста на папином авто

ДТП под Ровно (коллаж: РБК-Украина)

ДТП под Ровно унесло жизнь молодого мужчины

ДТП в городе Сарны Ровенской области произошло по вине 15-летнего подростка, который решил покататься на папином автомобиле Skoda Oktavia. 7 августа около 21:30 он сбил 34-летнего велосипедиста на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

34-летний мужчина получил политравму: открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, открытый перелом колена.

Трагедия произошла на проезжей части на улице Котляревского. От полученных травм саренчанин скончался в больнице утром следующего дня.

ДТП под Ровно - пьяный подросток сбил велосипедиста (фото: rv.npu.gov.ru)

Сообщается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,8 промилле.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП под Ровно - пьяный подросток сбил велосипедиста (фото: rv.npu.gov.ru)

К слову, кровавое ДТП под Одессой, в результате которого погибли два человека, устроил бывший член "Партии регионов", руководитель Одесской и Донецкой железной дороги Николай Рогов.

Ранее мы писали, что водитель автомобиля "Ауди", который был под кайфом и устроил масштабное ДТП в Киеве на площади Победы зимой, не явился в суд. Неделю назад его отпустили из-под стражи под домашний арест.