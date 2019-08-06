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Под Одессой экс-"регионал" задавил насмерть двух человек

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 19:13
Под Одессой экс-"регионал" задавил насмерть двух человек
Фото: ДТП

В результате кровавой аварии под Одессой погибли мужчина и женщина

Кровавое ДТП под Одессой, в результате которого погибли два человека, устроил бывший член "Парти регионов", руководитель Одесской и Донецкой железных дорог Николай Рогов. Суд Одессы отправил подозреваемого под ночной арест, пишет "Думская".

Адвокат бывшего "регионала" утверждает, что тот устроил аварию не специально, он в машине потерял сознание. Якобы у его подозреваемого гипертония и сахарный диабет.

По информации издания, Николай Рогов много лет возглавлял Донецкую железную дорогу и некоторое время Одесскую. В 2010-2014 годах он был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

Под Одессой экс-&quot;регионал&quot; задавил насмерть двух человек

Фото: Николай Рогов устроил кровавое ДТП (dumskaya.net)

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Ему "светит" от 5 до 10 лет лишения свободы. Прокуратура требовала отправить его под стражу, но судья Виктор Чаплицкий остановился на более гуманной мере пресечения.

Под Одессой экс-&quot;регионал&quot; задавил насмерть двух человекФото: Место ДТП (dumskaya.net)

Напомним, что 2 августа авто "Мерседес", двигаясь в сторону Одессы, вылетело на встречную полосу и обочину, где наехало на мужчину и женщину, стоявших возле торговой палатки с арбузами. После этого он проехал еще 150 метров и остановился в поле. В результате ДТП погиб торговец арбузами и покупательница.

Как мы ранее писали, водитель автомобиля Ауди, который был под кайфом и устроил масштабное ДТП в Киеве на площади Победы зимой, не явился в суд. Неделю назад его отпустили из-под стражи под домашний арест. 

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