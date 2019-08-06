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Перелом шеи и изуродованное лицо: велосипедист сбил 87-летнюю бабушку в Херсоне

STYLERПроисшествия    06.08.2019 - 10:24
Перелом шеи и изуродованное лицо: велосипедист сбил 87-летнюю бабушку в Херсоне
Велосипедист сбил бабушку в Херсоне (коллаж: РБК-Украина)

Виновник аварии отрицает свою вину и утверждает, что ДТП произошло из-за плохих дорог

Велосипедист на полной скорости врезался в 87-летнюю бабушку в Херсоне. Женщина получила тяжелые травмы и готовится к сложной операции. Виновник аварии говорит, что всему виной выбоины на дороге. Но очевидцы утверждают обратное - ровер мчался быстрее автомобиля. Об этом сообщает ТСН.

У пожилой женщины сломана шея, сложная травма хребта и изуродованное лицо. Из-за этого пострадавшая Валентина Тимофеевна попросила журналистов его не показывать.

Бабушка всегда была бодрой и подвижной, но теперь она прикована к постели. Женщина рассказывает, что в этот день возвращалась с церкви домой. Потом услышала грохот, почувствовала удар, дальше - темнота.

Перелом шеи и изуродованное лицо: велосипедист сбил 87-летнюю бабушку в Херсоне

Велосипедист сбил бабушку в Херсоне (Валентина Тимофеевна с внучкой, скрин:YouTube/ТСН)

Впереди у 87-летней женщины сложная операция. Врачи боятся делать какие-либо прогнозы, учитывая ее возраст.

"Переломы черепа, лицевого черепа, переломы позвоночника", - говорит нейрохирург Олег Селедец.

Водитель ровера мчался на полной скорости с горки вниз. Мужчина также получил травмы - он в той же больнице с забоями головы и спины. Виновник утверждает, что въехал в женщину из-за выбоины на дороге, в которой он повредил колесо. После чего транспортное средство стало неконтролированным.

По некоторым данным, велосипедист был пьяным. Но мужчина эту информацию опровергает. 

После операции женщину ждет длительная реабилитация. Стоимость лечения составит около 60 тысяч гривен. Виновник происшествия никакой материальной помощи пострадавшей пока не предлагал.

Велосипедист сбил бабушку в Херсоне (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, недавно в Киеве произошло ужасное ДТП, в котором пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси, которое влетело в ларек с шаурмой.

Ранее сообщалось о том, что видеозапись наезда на известного диджея Александра Лисогора, более известного как Gabber, шокировала сеть. Многие считают, что это было преднамеренное убийство, а не просто случайный инцидент на дороге Киева.

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