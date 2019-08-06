Водитель, устроивший кровавое ДТП в Киеве, не пришел в суд

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Подозреваемый в совершении масштабной аварии просто не явился на заседание суда

Водитель автомобиля Ауди, который был под кайфом и устроил масштабное ДТП в Киеве на площади Победы зимой, не явился в суд. Неделю назад его отпустили из-под стражи под домашний арест.

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на освобождение из-под стражи водителя, совершившего крупное ДТП на площади Победы в Киеве.

Фото: ДТП на площади Победы (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Подозреваемый Алексей Сахаров в суд не явился. Его адвокат утверждает, что он находится в больнице. Отмечается, что родственники пострадавших в масштабном ДТП специально приехали в Киев из Одессы.

Ожидается, что суд рассмотрит апелляцию на следующей неделе, 12 августа.

Ранее прокуратура опротестовала освобождение Сахарова под залог в размере 480 тыс. гривен.

Напомним, в Киеве на площади Победы 31 января произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 47-летняя женщина. После аварии были госпитализированы трое людей.

1 февраля было объявлено подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил ДТП. В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.