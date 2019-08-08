ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У страшній ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу: деталі і фото

STYLERПодії    08.08.2019 - 17:19
У страшній ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу: деталі і фото
У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу (колаж: РБК-Україна)

Аварія в Рівненській області призвела до загибелі чоловіка і жінки

ДТП під Рівним сталася у четвер, 8 серпня, близько 06:30. Аварія трапилася на автодорозі Київ-Чоп неподалік районного центрк Корець. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції області. 

В страшній аварії загинуло двоє мешканців Рівного - 43-річний чоловік і 40-річна жінка.

Повідомляється, що авто рухалося у напрямку Києва. Водій Audi A8 не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого злетів у кювет.

 

У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу (фото: rv.npu.gov.ua)

За інформацією видання UA: РІвне, загиблим у страшній аварії виявився власник ресторану "Ліон" та ФК "Малинськ" Анатолій Онищук.

Із достовірних джерел також стало відомо, що загиблою пасажиркою є адвокатка Тетяна Якубович.

У страшній ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу: деталі і фото

Анатолій Онищук (фото: rv.suspilne.media)

Раніше ми писали, що водій автомобіля "Ауді", який був під кайфом і влаштував масштабну ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.

До слова, криваву ДТП під Одесою, в результаті якого загинули дві людини, влаштував колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов.

Нагадаємо, нещодавно велосипедист на повній швидкості врізався в 87-річну бабусю у Херсоні. Жінка отримала важкі травми і готується до складної операції. 

Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу Жахливе ДТП у Києві: п'яний нацгвардієць влаштував перегони з поліцією і протаранив таксі
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся