У страшній ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу: деталі і фото

У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу (колаж: РБК-Україна)

Аварія в Рівненській області призвела до загибелі чоловіка і жінки

ДТП під Рівним сталася у четвер, 8 серпня, близько 06:30. Аварія трапилася на автодорозі Київ-Чоп неподалік районного центрк Корець. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції області.

В страшній аварії загинуло двоє мешканців Рівного - 43-річний чоловік і 40-річна жінка.

Повідомляється, що авто рухалося у напрямку Києва. Водій Audi A8 не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого злетів у кювет.

У ДТП під Рівним загинув власник футбольного клубу (фото: rv.npu.gov.ua)

За інформацією видання UA: РІвне, загиблим у страшній аварії виявився власник ресторану "Ліон" та ФК "Малинськ" Анатолій Онищук.

Із достовірних джерел також стало відомо, що загиблою пасажиркою є адвокатка Тетяна Якубович.

Анатолій Онищук (фото: rv.suspilne.media)

Раніше ми писали, що водій автомобіля "Ауді", який був під кайфом і влаштував масштабну ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.

До слова, криваву ДТП під Одесою, в результаті якого загинули дві людини, влаштував колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов.

Нагадаємо, нещодавно велосипедист на повній швидкості врізався в 87-річну бабусю у Херсоні. Жінка отримала важкі травми і готується до складної операції.