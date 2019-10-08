Странная гибель волонтера и его семьи в Курахово: всплыли новые подробности

В Курахово Донецкой области произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибла семейная пара – Руслан и Надежда Лубинские. Он работал главой районного центра социальных служб для семьи, а она была завучем гимназии в Курахово. Кроме того, Руслан Лубинский был известен как волонтер. Новые детали странной гибели целой семьи рассказали в издании "Радио Свобода".

В полиции не исключают, что могло произойти самоубийство. По версии правоохранителей, между супругами произошла размолвка на почве ревности и муж подорвал гранату, убив себя и свою жену.

Соседи и знакомые выдвинули другую версию. Лубинским подложили под дверь записку с гранатой, и они занесли ее в дом, где и произошел взрыв. Следователи пока не нашли подтверждения или опровержения этой версии. На данный момент открыто уголовное дело по факту убийства.

На месте происшествия обнаружили остатки гранаты РГО, которая давно уже не используется в армии и ранее широко применялась в Афганистане.

Руслан Лубинский (Фото: Радио Свобода)

Друзья и знакомые рассказали, что Руслан Лубинский был очень спокойным и уравновешенным человеком. У него были назначены встречи, о которых он договаривался за пару дней до гибели. Он занимался помощью украинским военным, до нынешнего места работы – был заместителем головы Марьинки. Его сын прошел Майдан и служит в ВСУ.

Надежда Лубинская (Фото: Радио Свобода)

Жена Надежда – была заместителем директора городской гимназии "Престиж", которая входила в 200 лучших школ Украины. Лубинская была патриоткой и в 2014 году не дала провести в школе "референдум" – она просто закрыла школу и уехала вместе с ключами.

Как сообщили эксперты, у взрывной волны было три направления и на гранату РГО это не очень похоже.

"Может быть взрыв самодельного взрывного устройства, в котором были части РГО. Взрыв довольно мощный тройного направления – два эпицентра ушло в потолок, один – в сторону", - такое мнение высказал бывший следователь уголовного розыска.

Еще один эксперт заметил, что это могла быть граната РГД и РГН, но не РГО, так как она более слабая и спровоцировать взрыв такой силы – не способна.

Друзья Лубинских рассказали, что Руслан был патриотом и его не очень любила местная власть. У него была четкая общественная позиция, он не употреблял алкоголь. Он хотел стать главой местной военно-гражданской районной администрации, в которую входит три населенных пункта: Курахово, Красногоровка и Марьинка. Лубинский подал свое резюме, прошел тестирование и ожидал собеседования, а затем проверки на полиграфе.

Несколько недель назад в Красногоровке погибла Ирина Шавкун, которая также работала в Марьинской администрации и собиралась подавать свою кандидатуру на пост главы района. 25 сентября Ирина приехала домой около 11 вечера, а потом произошел пожар. По официальной версии причиной пожара стал обогреватель, хотя он не пострадал.

Следователи говорят, что на данный момент у них есть несколько версий, проводятся экспертизы и следственные действия.