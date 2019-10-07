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В Хмельницком мужчина взорвал гранату возле жилого дома

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 16:18
В Хмельницком мужчина взорвал гранату возле жилого дома
Фото: подозреваемый во взрыве в Хмельницком (hm.npu.gov.ua)

Мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе

В Хмельницком работники полиции задержали мужчину, которого подозревают в подрыве гранаты рядом с двухэтажным домом в областном центре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.

Сообщается, что взрыв произошел 6 октября около 21 часов рядом с подъездом дома по улице Ефима Сицинского. В результате взрыва никто не пострадал.

"Об этом на линию "102" сообщил 42-летний житель одной из квартир. Мужчина также описал подозреваемого, благодаря чему патрульным полицейским удалось задержать его недалеко от места совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела, которые в ходе обследования территории обнаружили воронку и обломки гранаты "РГД-5".

Задержанным оказался 32-летний житель Хмельницкого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Напомним, в Марьянке прогремел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего смертельные травмы получили мужчина и женщина.

Также РБК-Украина сообщало, что под окнами квартиры советника главы Херсонской областной администрации прогремел взрыв.

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