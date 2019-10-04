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Спас жизни многих военных: трагически погиб известный киевский фотограф

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 13:51
Спас жизни многих военных: трагически погиб известный киевский фотограф
Погиб известный киевский фотограф (Коллаж РБК-Украина)

Сергей Остаповский основал волонтерскую оптическую лабораторию

Известный киевский фотограф, волонтер, автор многих выставок и организатор фестивалей Сергей Остаповский скончался на 47 году в жизни при странных обстоятельствах. Как сообщают СМИ, его тело было обнаружено в гостинице в Каменец-Подольском, куда он приехал как организатор фотофестиваля Ukranian Photo Camp. По некоторым данным Остаповский мог совершить самоубийство. 6 октября ему бы исполнилось 47 лет.

Спас жизни многих военных: трагически погиб известный киевский фотограф

Сергей Остаповский (Фото: facebook)

Сергей Остаповский был известным киевским фотографом, организатором Волонтерской Оптической Лаборатории, которая занималась ремонтом техники для военных.

"Этот человек – Эдисон нашего времени. Скромный. Мечтатель-фотограф, изобретатель и организатор, который бросил все в 2014 году и с головой ушел в ремонт военной техники – электроника танков, приборы ночного видения и тепловизоры, аппаратура связи. Полета фантазии хватило бы на целое конструкторское бюро. Его воплощенной идеей было создание ВОЛ – Волонтерской Оптической Лаборатории, которая без помощи государства за эти годы подняла тысячи тепликов, ночников и другой оптики, спасла сотни жизней наших военных. Он постоянно продавал и закладывал свою фототехнику и сканеры, чтобы купить какую-то деталь кому-то на фронт, две недели назад провел фотокемп на Хортице. А сердце взяло и не выдержало", - рассказал об Остаповском его близкий друг Святослав Павлюк.

Спас жизни многих военных: трагически погиб известный киевский фотограф

Скриншот поста (facebook.com/svyatoslav.pavlyuk)

Как сообщили в Каменец-Подольском, утром Остаповский вместе с коллегой Верой Узниченко в пресс-центре городского совета презентовал фестиваль под эгидой общественной организации "Арт-платформа Действие", который должен был состояться с 4 по 6 октября. Во время брифинга Сергей Остаповский ничего не говорил, только в конце сказал несколько слов. После брифинга он поднялся в свой номер и закрылся. По некоторым данным – совершил самоубийство.

Фотокемп в Каменец-Подольском (Видео: YouTube/Каменец Вечерний)

Городские власти приняли решение отменить фестиваль. Похоронят фотографа в пятницу в селе Ковгановка Житомирской области.

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