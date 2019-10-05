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В Марьинке произошел взрыв в жилом доме

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 19:16
В Марьинке произошел взрыв в жилом доме
Фото: взрыв в Марьинке (npu.gov.ua)

В результате взрыва погибли два человека

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Марьинке Донецкой области погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что взрыв прогремел в многоквартирном доме, в результате чего смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте инцидента работают полицейские, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Как сообщили представители незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", в субботу, 28 сентября, в оккупированном селе Чорногоровка неподалеку от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

Отмечалось, что играя с опасными предметами, дети случайно взорвали одну из гранат. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести.

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