Дивна загибель волонтера і його сім'ї в Курахово: спливли нові подробиці

У Курахово Донецької області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого загинула сімейна пара – Руслан і Надія Лубинські. Він працював головою районного центру соціальних служб для сім'ї, а вона була завучем гімназії в Курахово. Крім того, Руслан Лубинський був відомий як волонтер. Нові деталі дивної загибелі цілої родини розповіли у виданні "Радіо Свобода".

У поліції не виключають, що могло статися самогубство. За версією правоохоронців, між подружжям сталася сварка на ґрунті ревнощів і чоловік підірвав гранату, вбиваючи себе і свою дружину.

Сусіди і знайомі висунули іншу версію. Лубинським підклали під двері записку з гранатою, і вони занесли її в будинок, де і стався вибух. Слідчі поки не знайшли підтвердження або спростування цієї версії. На даний момент відкрито кримінальну справу за фактом вбивства.

На місці події виявили залишки гранати РГО, яка давно вже не використовується в армії і раніше широко застосовувалася в Афганістані.

Руслан Лубинський (Фото: Радіо Свобода)

Друзі і знайомі розповіли, що Руслан Лубинський був дуже спокійною і врівноваженою людиною. У нього були призначені зустрічі, про які він домовлявся за кілька днів до загибелі. Він займався допомогою українським військовим, до нинішнього місця роботи – був заступником голови Мар'їнки. Його син пройшов Майдан і служить в ЗСУ.

Надія Лубинська (Фото: Радіо Свобода)

Дружина Надія – була заступником директора міської гімназії "Престиж", яка входила в 200 кращих шкіл України. Лубинськая була патріоткою і в 2014 році не дала провести в школі "референдум" – вона просто закрила школу і поїхала разом з ключами.

Як повідомили експерти, у вибухової хвилі було три напрями і на гранати РГО це не дуже схоже.

"Може бути вибух саморобного вибухового пристрою, в якому були частини РГО. Вибух досить потужний потрійного напряму – два епіцентру пішло в стелю, один – у бік", - таку думку висловив колишній слідчий карного розшуку.

Ще один експерт зазначив, що це могла бути граната РГД і РГН, але не РГО, так як вона більш слабка і спровокувати вибух такої сили – не здатна.

Друзі Лубинських розповіли, що Руслан був патріотом і його не дуже любила місцева влада. У нього була чітка громадська позиція, він не вживав алкоголь. Він хотів стати главою місцевої військово-цивільної районної адміністрації, до якої входить три населених пункти: Курахово, Красногорівка та Мар'їнка. Лубинський подав своє резюме, пройшов тестування і очікував співбесіди, а потім перевірки на поліграфі.

Кілька тижнів тому в Красногорівці загинула Шавкун Ірина, яка також працювала в Мар'їнській адміністрації і збиралася подавати свою кандидатуру на пост глави району. 25 вересня Ірина приїхала додому близько 11 вечора, а потім сталася пожежа. За офіційною версією причиною пожежі став обігрівач, хоча він не постраждав.

Слідчі кажуть, що на даний момент у них є кілька версій, проводяться експертизи та слідчі дії.