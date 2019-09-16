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Напали и ударили в лицо: в Киеве избили женщину-волонтера

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 11:56
Напали и ударили в лицо: в Киеве избили женщину-волонтера
Фото: Юлию Коненко избили (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве "титушки" напали на женщину-волонтера в Протасовом яру

В Киеве на скандальной стройке в Протасовом яру охрана избила женщину-волонтера Юлию Коненко, которая пытается не допустить вырубку деревьев на этом месте. О вопиющем факте сообщил на своей Facebook-странице сын Юлии Александр Бабаскин. Сейчас женщина находится в больнице

Отметим, что Юлия Кононенко - волонтер, одна из координаторов сообщества Протасова яра. Она выступает против незаконного уничтожения 30 гектаров леса на Протасов яру застройщиком из Днепра ООО "Дайтона Групп".

"4 дня назад на Протасов яру появились новые титушки, которые с первого дня вели себя агрессивно по отношению ко всем, кто проходил мимо. Сегодня ситуация не стала исключением, но на этот раз титушня от слов перешла к действиям. "Боец" Дайтоны, как и его "коллеги" запарковал свой автомобиль на зеленой зоне. На очередное замечание он начал оскорблять и угрожать моей маме, а потом схватил ее за куртку. Пытаясь вырваться, она инстинктивно дала ему пощечину. После этот урод нанес удар по лицу моей маме, так, что она отлетела на несколько метров назад", - сообщил Александр.

Сын волонтера опубликовал фотографию матери, которую ударил охранник, а также снимок самого нападающего.

Напали и ударили в лицо: в Киеве избили женщину-волонтераФото: Избитая Юлия Кононенко (facebook.com/Babaskin.Alex)

Сын Юлии отметил, что если застройщик думает, что ему такой поступок пройдет даром, то он ошибается.

Напали и ударили в лицо: в Киеве избили женщину-волонтераФото: Охранник, который напал на волонтера (facebook.com/Babaskin.Alex)

В комментариях люди возмущены нападением охранника на женщину-волонтера, они высказывают соболезнования о случившемся и желают Юлии скорейшего выздоровления.

  • Юля, вы просто мой герой! Принимая агрессию помните, как многие вас любят!
  • О, Боже, тримайтесь, дорогі! Якщо потрібна якась допомога-пишіть. Правда все одно переможе.
  • Держитесь и мама, и сын.
  • Схиляюся перед Вашою мужністю ! Юліє, бережіть себе!
  • Міністр не змінився, напади на активістів продовжуються... найскорішого одужання!

Напали и ударили в лицо: в Киеве избили женщину-волонтераСкриншот комментариев (facebook.com/Babaskin.Alex)

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