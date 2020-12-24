На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация, которая растрогала до слез

В четверг, 24 декабря, на Facebook-странице умершего Геннадия Кернеса появилась прощальная публикация с видео самого мэра Харькова и видов города.
В публикации говорится о том, что с сегодняшнего дня страницы "лучшего мэра Харькова" в соцсетях становятся мемориальными. На этих страницах пользователи сети могут посмотреть, что волновало Кернеса, о чем он думал, и чем он хотел поделиться с местными жителями.
"Мы все и всегда будем помнить его девиз "Любить Харьков - работать для людей!" - говорится в публикации.
На Facebook-странице Геннадия Кернеса появилась последняя публикация (видео: facebook.com/gennadykernes)
Пользователи сети также прокомментировали эту публикацию.
Напомним, в Харькове на прощании с Геннадием Кернесом были огромные очереди и море цветов.
Ранее Вдова Кернеса Оксана Гайсинская дала последнее обещание мужу.