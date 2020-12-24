На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация, которая растрогала до слез

В четверг, 24 декабря, на Facebook-странице умершего Геннадия Кернеса появилась прощальная публикация с видео самого мэра Харькова и видов города.

В публикации говорится о том, что с сегодняшнего дня страницы "лучшего мэра Харькова" в соцсетях становятся мемориальными. На этих страницах пользователи сети могут посмотреть, что волновало Кернеса, о чем он думал, и чем он хотел поделиться с местными жителями.

"Мы все и всегда будем помнить его девиз "Любить Харьков - работать для людей!" - говорится в публикации.

На Facebook-странице Геннадия Кернеса появилась последняя публикация (видео: facebook.com/gennadykernes)

Пользователи сети также прокомментировали эту публикацию.

Вы лучший, царствие небесное;

Не досмотрела, расплакалась. Великий человек;

Он был лучший мэр. А что теперь будет с Харьковом;

Спасибо за восстановленные детских садов в городе! Спасибо за все хорошее!

Как же он любил наш Харьков и харьковчан!

Как же печально, что его больше с нами нет;

Страшная утрата. Мы не забудем никогда нашего мэра. Невозможно без слез смотреть это видео. Сильный мэр, который был патриотом своего города, любил харьковчан. Можно ли его заменить? Нет конечно, никогда!

Будем помнить и ценить! Спасибо Г. А. Кернес! Царствие небесное и вечная память! Сил и терпения, родственникам, друзьям, близким и многим Харьковчанам, пережить утрату лучшего мэра! Успеха нынешней команде Кернеса, не забывать и выполнять обещание - "Любить Харьков - работать для людей!".

Напомним, в Харькове на прощании с Геннадием Кернесом были огромные очереди и море цветов.

Ранее Вдова Кернеса Оксана Гайсинская дала последнее обещание мужу.