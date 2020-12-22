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Вдова Кернеса дала последнее обещание мужу: как ты просил

Харьков, Вторник 22 декабря 2020 14:28
Вдова Кернеса дала последнее обещание мужу: как ты просил
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская (Фото: instagram/oksanag2406)
Автор: Анна Шиканова

Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, которая вместе с родными мэра Харькова сопровождала его тело из Берлина в Украину, поклялась выполнить его просьбу.

Она разместила на своей странице в Instagram фото с мужем и написала, что будет сильной.

"Я буду сильной, как ты просил…", - написала Оксана Гайсинская.

Вдова Кернеса дала последнее обещание мужу: как ты просил

Скриншот

Ранее она опубликовала печальное послание о своем муже и призналась, что ей очень больно.

"Говорят, что нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим… Больно очень", - говорится в сообщении Гайсинской.

Напомним, что мэр Харькова умер в ночь на 17 декабря после остановки сердца в клинике Берлина. Там он проходил лечение от коронавируса и 11 декабря стало известно, что у Кернеса начали отказывать почки, а состояние ухудшилось.

Оксана Гайсинская - третья супруга Геннадия Кернеса. У Гайсинской есть сын от предыдущего брака – Родион. Сейчас ему уже 26 лет и харьковский градоначальник называл его своим сыном. Совместных детей с Гайсинской у Кернеса не было.

Стоит отметить, что и Родион считал Геннадия Кернеса своим отцом. Он подтвердил информацию о смерти отчима и написал, что тот ушел из жизни победителем. Он назвал его своим лучшим другом, мудрым советчиком и примером для подражания.

Похороны Геннадия Кернеса должны состоятся в Харькове в среду, 23 декабря.

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Новости Украины Жизнь Геннадий Кернес

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