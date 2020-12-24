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На сторінці Кернеса в Facebook з'явилася прощальна публікація, яка зворушила до сліз

Автор: Роман Мирончук

У четвер, 24 грудня, на Facebook-сторінці померлого Геннадія Кернеса з'явилася прощальна публікація з відео самого мера Харкова і видів міста.

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У публікації йдеться про те, що відсьогодні сторінки "кращого мера Харкова" в соцмережах стають меморіальними. На цих сторінках користувачі мережі можуть подивитися, що хвилювало Кернеса, про що він думав, і чим він хотів поділитися з місцевими жителями.

"Ми всі і завжди будемо пам'ятати його девіз "Любити Харків - працювати для людей!" - йдеться у публікації.

На Facebook-сторінці Геннадія Кернеса з'явилася остання публікація (відео: facebook.com/gennadykernes)

Користувачі мережі також прокоментували цю публікацію.

  • Ви кращий, царство небесне;
  • Не догледіла, розплакалася. Великий чоловік;
  • Він був кращий мер. А що тепер буде з Харковом;
  • Спасибі за відновлені дитячих садків в місті! Дякую за все хороше!
  • Як же він любив наш Харків та харків'ян!
  • Як же сумно, що його більше немає з нами;
  • Страшна втрата. Ми не забудемо ніколи нашого мера. Неможливо без сліз дивитися це відео. Сильний мер, який був патріотом свого міста, любив харків'ян. Чи можна його замінити? Ні звичайно, ніколи!
  • Будемо пам'ятати і цінувати! Спасибі Г. А. Кернес! Царство небесне і вічна пам'ять! Сил і терпіння, родичам, друзям, близьким і багатьом Харків'янам, пережити втрату кращого мера! Успіху нинішній команді Кернеса, не забувати і виконувати обіцянку - "Любити Харків - працювати для людей!".

Нагадаємо, в Харкові на прощанні з Геннадієм Кернесом були величезні черги і море квітів.

Раніше Вдова Кернеса Оксана Гайсинська дала остання обіцянка чоловікові.

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Новини України ХарківГенадій Кернес