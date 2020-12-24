На сторінці Кернеса в Facebook з'явилася прощальна публікація, яка зворушила до сліз

У четвер, 24 грудня, на Facebook-сторінці померлого Геннадія Кернеса з'явилася прощальна публікація з відео самого мера Харкова і видів міста.
У публікації йдеться про те, що відсьогодні сторінки "кращого мера Харкова" в соцмережах стають меморіальними. На цих сторінках користувачі мережі можуть подивитися, що хвилювало Кернеса, про що він думав, і чим він хотів поділитися з місцевими жителями.
"Ми всі і завжди будемо пам'ятати його девіз "Любити Харків - працювати для людей!" - йдеться у публікації.
На Facebook-сторінці Геннадія Кернеса з'явилася остання публікація (відео: facebook.com/gennadykernes)
Користувачі мережі також прокоментували цю публікацію.
Нагадаємо, в Харкові на прощанні з Геннадієм Кернесом були величезні черги і море квітів.
Раніше Вдова Кернеса Оксана Гайсинська дала остання обіцянка чоловікові.