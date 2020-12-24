На сторінці Кернеса в Facebook з'явилася прощальна публікація, яка зворушила до сліз

У четвер, 24 грудня, на Facebook-сторінці померлого Геннадія Кернеса з'явилася прощальна публікація з відео самого мера Харкова і видів міста.

У публікації йдеться про те, що відсьогодні сторінки "кращого мера Харкова" в соцмережах стають меморіальними. На цих сторінках користувачі мережі можуть подивитися, що хвилювало Кернеса, про що він думав, і чим він хотів поділитися з місцевими жителями.

"Ми всі і завжди будемо пам'ятати його девіз "Любити Харків - працювати для людей!" - йдеться у публікації.

На Facebook-сторінці Геннадія Кернеса з'явилася остання публікація (відео: facebook.com/gennadykernes)

Користувачі мережі також прокоментували цю публікацію.

Ви кращий, царство небесне;

Не догледіла, розплакалася. Великий чоловік;

Він був кращий мер. А що тепер буде з Харковом;

Спасибі за відновлені дитячих садків в місті! Дякую за все хороше!

Як же він любив наш Харків та харків'ян!

Як же сумно, що його більше немає з нами;

Страшна втрата. Ми не забудемо ніколи нашого мера. Неможливо без сліз дивитися це відео. Сильний мер, який був патріотом свого міста, любив харків'ян. Чи можна його замінити? Ні звичайно, ніколи!

Будемо пам'ятати і цінувати! Спасибі Г. А. Кернес! Царство небесне і вічна пам'ять! Сил і терпіння, родичам, друзям, близьким і багатьом Харків'янам, пережити втрату кращого мера! Успіху нинішній команді Кернеса, не забувати і виконувати обіцянку - "Любити Харків - працювати для людей!".

Нагадаємо, в Харкові на прощанні з Геннадієм Кернесом були величезні черги і море квітів.

Раніше Вдова Кернеса Оксана Гайсинська дала остання обіцянка чоловікові.