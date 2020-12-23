Харьков прощается с Кернесом: огромные очереди и море цветов (фото)

Геннадий Кернес (Фото: facebook.com/Артем Громов)

В Харькове проходит церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом. В 7 часов утра состоялось отпевание в Благовещенском соборе. Церемонию провел митрополит Онуфрий. Ритуальная церемония прощания назначена с 9:00 до 13:00 в фойе Национального академического театра оперы и балеты (ХНАТОБ). После панихиды колонна с гробом проследует по улице Сумской к кладбищу. Погребение ориентировочно назначено на 13:30.

Известно, что Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской, рядом с могилами известных харьковчан.

Попрощаться с мэром Харькова приехали многие известные украинские политики и депутаты. Также на церемонию прощания прибыли мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как рассказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, церемонию прощания с Кернесом растянули на 4 часа, чтобы избежать большого скопления людей и проститься с городским головой смогли все желающие. Все центральные улицы города перекрыты. Цветы из ХНАТОБ уже начали вывозить грузовиками.

Фото: facebook.com/Анна Власенко

Очередь из харьковчан, которые хотят проститься с Кернесом, растянулась уже на несколько километров. На улицах очень много людей, у большинства в руках – цветы. В очереди большинство горожан в масках, но социальную дистанцию соблюдают далеко не все. До конца церемонии прощания осталось совсем немного и на улице сейчас -6 градусов, но люди терпеливо ждут своей очереди, чтобы проводить в последний путь городского голову.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, очередь из горожан не становится меньше, люди прибывают и прибывают. Толпы харьковчан уже растянулись от Оперного театра за памятник Тараса Шевченко в саду.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

Напомним, ранее мы писали о том, что у Кернеса обнаружилась 11-летняя дочь.

А также рассказывали о том, кто из известных политиков приехал попрощаться с Геннадием Кернесом.