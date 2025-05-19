Стилист назвала 3 самых горячих тренда этого лета, с которыми вы точно не будете "серым мышкой"

Этим летом главным признаком стиля станут уверенность и необычные акценты. И если вы хотите быть в центре внимания, а не прятаться в чьей-то тени, будто "серый мышка", пора решиться на эксперименты и узнать о новых трендах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом на своей странице в Instagram рассказала стилистка с ником "snazzylis".

Сандалии-гладиаторы

Это возвращение не просто моды, а настоящей легенды. Гладиаторы, отмечает стилист, прекрасно подчеркивают ножки. А еще они сделают любой "лук", даже очень простой, оригинальным и ярким.

Они прекрасно сочетаются со льняными платьями, шортами или легкими летними комплектами. Но важно: не перегружайте образ, дайте гладиаторам "говорить" и быть единственными ярким акцентом.

Japandi стиль

Неожиданный, но очень яркий тренд. Этот стиль, объяснила стилист, сочетает в себе все лучшее из азиатской моды и скандинавского минимализма. В моду вернется вещи с лентами, длина миди, прямой крой.

В летнем гардеробе это проявляется в лаконичных силуэтах, спокойных оттенках (белый, серый, охра, графит), свободной одежде и качественных натуральных тканях. Такой стиль, будто тихая уверенность, которая сделает вас особенной.

Конусы-бра

Этот тренд точно для смелых. И с ним вы точно будете в центре внимания, подчеркнула стилист. Такие бюстгальтеры или топы с геометрическим акцентом на груди напоминают образы из прошлого.

Но летом 2025 года такие топы или "бюсты" лучше примерять с шелковыми юбками или джинсами с высокой талией. Не бойтесь экспериментов, пусть этот сезон станет началом ваших вызовов всем страхам и комплексам.