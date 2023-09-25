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На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)

Київ, Понеділок 25 вересня 2023 10:07
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На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео) Женя Кот із дружиною показали свій будинок (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Переможець "Танців із зірками" Женя Кот та чотириразова чемпіонка світу з полденсу Наталія Татаринцева показали, як виглядає їхній будинок у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Соні Морозюк.

Як живе Женя Кот з дружиною Наталією

Так, секс-символ українського шоу-бізнесу з дружиною мешкають у Київській області у двоповерховому будинку у приватному секторі, у них є собака. У дворі стоїть мангал, де парочка готує їжу.

"У нас дуже затишно. У нас невелике подвір'я. Ми хочемо розширюватися, великий двір. Хочемо багато дітей, тварин", - сказав Женя.

На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)

На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)Як живе Женя Кот з дружиною у Київській області (Скріншот)

Усередині будинку розмальовані стіни - там зображені квіти і листя. Пару на це надихнув середземноморський стиль.

На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)

Спальня у пари теж тематична, там на стелі намальовані зірки та світанок, а на стінах - ліс. Також у будинку є шикарна гардеробна.

На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)

Євген Кот поділився, що в них не має кордонів і заборон.

"Треба, щоб було спілкування у парі постійне. Підтримувати романтичні стосунки. І танцюйте вдома", 0 поділилася секретами стосунків Наталія.

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До речі, Ірма Вітовська жорстко висловилася про зірок-зрадників.

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Женя Кот