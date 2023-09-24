"Вони здружилися з дияволом". Ірма Вітовська жорстко висловилась про зірок-зрадників

Актриса театру та кіно Ірма Вітовська жорстко розкритикувала українських зірок, які продовжують працювати у РФ та мовчати про війну. Таких артистів вона називає "людьми-кульбабками", які не відчувають свого коріння.

Що думає актриса про зірок-зрадників

"Люди, які обрали жити з ворогом - це "люди-кульбабки". Люди, які не відчувають коріння з власною територією - де полетіло, там сіло і виросло. У нас не тільки в Росії, а й всюди ці "люди-кульбабки", які виїхали і абсолютно не впроваджуються в допомогу своїй країні", - заявила Вітовська.

Актриса зазначила, що люди, які переїхали в РФ під час війни мають зневагу до своєї країни.

"Хтось більше здружився з дияволом, хтось менше, але вони всі здружилися з ним", - розповіла Ірма.

Також вона наголосила, що не вірить, що артисти-зрадники зможуть повернутися в український інфопростір.

"Це квиток в одну сторону. Якщо немає відчуття провини, то і не буде покаяння. Можливо, там все нормально з логічністю своїх вчинків. Вони думають, що нібито вони не воюють, не стріляють, не підтримують війну, але й не можуть нічого сказати проти. Це слабкість духу - коли вбивають матір на очах, а вони мовчать", - додала артистка.

Зірки-зрадники ніколи не почували спорідненості з Україною

Також актриса пояснила, чому деякі зірки українського походження працюють на ворога.

"Просто хтось не дуже сильно відчував себе спорідненим з цією землею. Як ми можемо звинувачувати людину, яка ніколи не була близька з цим? Вона не відчувала, що це за земля, що це за культура, не було обраних свідомо чи несвідомо речей в ранньому дитинстві чи своєму розвитку", - пояснює актриса.

Ірма зазначає, що гірше, коли людина виховувалася в органічній любові до України і зреклася цього.

"Це набагато страшніше, ніж якби вона була "кульбабкою". Для мене це не є втрата цих людей. Я менше всього хотіла б, щоб вони повернулися в інформаційний простір. Думаю, що їм буде дуже важко зробити це. Бо треба буде заткнути рот дуже багатьом, хто буде проти цього. Найстрашніше - це ті, які свідомо йдуть на це. Грішник - не той, який від невідомості вчиняє гріх, а той, хто знає і робить його", - заявила Вітовська.

Також Ірма вважає, що частину зірок можуть змушувати підтримувати пропагандистів, шантажуючи їх компроматами.

"Часом компромат, це коли вас підкормлюють, ви берете кошти, проходить час, а потім ця годівничка захлопується і вам кажуть, а тепер треба віддавати. А віддавати треба по-різному. Ми ж не знаємо, можливо, там по ночах людина кляне їх. Але сьогодні не той час, щоб шукати їм виправдання, бо ми тоді обезцінимо свої жертви", - додала актриса.