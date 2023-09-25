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На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)

Киев, Понедельник 25 сентября 2023 10:07
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На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео) Женя Кот с женой показали свой дом (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Победитель "Танцев со звездами" Женя Кот и четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу Наталья Татаринцева показали, как выглядит их дом в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Сони Морозюк.

Как живет Женя Кот с женой Натальей

Так, секс-символ украинского шоу-бизнеса с супругой живут в Киевской области в двухэтажном доме в частном секторе, у них есть собака. Во дворе стоит мангал, на котором парочка готовит еду.

"У нас очень уютно. У нас небольшой двор. Мы хотим расширяться, большой двор. Хотим много детей, животных", - сказал Женя.

На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)

На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)Как живет Женя Кот с женой в Киевской области (Скриншот)

Внтури дома разрисованы стены - там изображены цветы и листья. Пару на это вдохновил средиземноморский стиль.

На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)ПНа потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)

Спальня у пары тоже тематическая, там на потолке нарисованы звезды и рассвет, а на стенах - лес. Также в доме есть шикарная гардеробная.

На потолке звезды, а на стенах - лес. Как выглядит шикарный дом Жени Кота и его жены под Киевом (видео)

Евгений Кот поделился, что у них у супругов нет границ и запретов.

"Надо, чтобы было общение в паре постоянное. Поддерживать романтические отношения. И танцуйте дома", – поделилась секретами отношений Наталья.

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Кстати, Ирма Витовская жестко высказалась о звездах-предателях.

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Женя Кот