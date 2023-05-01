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На станції Вернадського полярники приймали незвичайних гостей: "це було неймовірно!"

Полярники зі станції Вернадського показали незвичайних гостей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські полярники розповіли про незвичайних гостей, які відвідали станцію Вернадського в Антарктиці. Візитерам провели екскурсію і вони з собою захопили "на велику землю" біолога Оксану Савенко.

Деталі візиту розповіли на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

На станцію Вернадського до українських полярників прибув британський науково-дослідний корабель "Сер Девід Атенборо". Це абсолютно новий британський криголам, який замінив минулого року знаменитий "Джеймс Кларк Росс".

"Атенборо" забрав зі станції зразки опадів, які зібрали українські вчені для подальшого аналізу Британською антарктичною службою МАГАТЕ.

Також команда судна погодилася доставити на "велику землю" біолога Оксану Савенко, яка везе із собою до США дослідження 80 зразків шкіри та жиру китів. За цими зразками можна буде дізнатися стать тварини, чи вагітні самки, гормональний стан китів і багато іншого. Надалі ці дослідження стануть важливим внеском у вивчення та збереження популяції цих унікальних велетнів.

Під час візиту на флагшток підняли британський прапор – поряд з українським. А команда та вчені з "Атенборо" здійснили екскурсію на станцію Вернадського. Гості були в захваті, тим більше, що раніше українська станція була британською базою "Фарадей". 1996 року її було передано українським ученим.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Уявіть собі: деякі британці знайшли знайомих на історичних фото на стінах станції, а також підписи своїх знайомих у гостьовій книзі", - додали полярники.

А ще британська команда залишила власний запис у цій книзі: "Це було неймовірно побачити вашу базу та вашу гостинність. Гарної зимівлі!"

Також українські полярники відвідали борт криголама - вони були вражені потужністю, габаритами та можливостями цього судна.

Наприкінці візиту керівник 28 УАЕ Богдан Гаврилюк подарував капітану криголама Ральфу Стівенсону ту саму легендарну марку, де "крейсер москва йде на дно".

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

До речі, раніше ми писали про те, що українські полярники показали пінгвінів, яких можна побачити дуже рідко.

А ще розповідали про те, чи полярники модернізували станцію Вернадського.

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