На станции Вернадского полярники принимали необычных гостей: "это было невероятно!"

На станцию Вернадского к украинским полярникам прибыл британский научно-исследовательский корабль "Сер Девид Атенборо". Это совершенно новый британский ледокол, который заменил в прошлом году знаменитый "Джеймс Кларк Росс".

"Атенборо" забрал со станции образцы осадков, которые собрали украинские ученые для дальнейшего анализа Британской антарктической службой МАГАТЭ.

Также команда судна согласилась доставить на "большую землю" биолога Оксану Савенко, которая везет с собой в США исследования 80 образцов кожи и жира китов. По этим образцам можно будет узнать пол животного, беременны ли самки, гормональное состояние китов и многое другое. В дальнейшем эти исследования станут важным взносом в изучение и сохранение популяции этих уникальных великанов.

Во время визита на флагшток подняли британский флаг - рядом с украинским. А команда и ученые с "Атенборо" совершили экскурсию на станцию Вернадского. Гости были в восторге, тем более, что ранее украинская станция была британской базой "Фарадей". В 1996 году она была передана украинским ученым.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Представьте себе: некоторые британцы нашли знакомых на исторических фото на стенах станции, а также подписи своих знакомых в Гостевой книге", - добавили полярники.

А еще британская команда оставила собственную запись в этой книге: "Это было невероятно увидеть вашу базу и вашу гостеприимность. Хорошей зимовки!"

Также украинские полярники посетили борт ледокола - они были впечатлены мощностью, габаритами и возможностями этого судна.

В конце визита руководитель 28 УАЭ Богдан Гаврилюк подарил капитану ледокола Ральфу Стивенсону ту самую легендарную марку, где "крейсер москва идет на дно".

Фото: facebook.com/AntarcticCenter