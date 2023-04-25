Полярники розповіли про пінгвінів, яких побачити на "Вернадського" - крайня рідкість (фото)

Українські полярники на науково-дослідній станції "Академік Вернадський" розповіли про види пінгвінів в Антарктиці, які через особливі температурні переваги вкрай рідко навідуються до них на мис Марина острова Галіндез. І кожна зустріч із такими гостями - подія для науковців

Про це йдеться на Facebook -сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Всього в Антарктиці зустрічається 5 видів пінгвінів, три з яких - субантарктичні, антарктичні та Аделі - уподобали околиці "Вернадського". А ось два види, що залишилися - імператорські і королівські пінгвіни, наносять візит сюди зовсім не часто.

"Зустріти їхніх представників на нашому острові - велика рідкість, а отже - велике свято для українських полярників", - йдеться у публікації.

Під час минулої зимівлі, що тривала рік, біологи з 27-ї Української антарктичної експедиції за весь час не зафіксували жодного заходу до станції цих пінгвінів. При цьому команді вчених із 24-ї УАЕ пощастило зустріти біля "Вернадського" одночасно і королівського, і імператорського.

"Це - унікальне явище, адже згадані види надають перевагу зовсім різному "температурному режиму", - звертають увагу полярники.

Королівський пінгвін відвідав станцію "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов)

Так, імператорські пінгвіни люблять холод, і вони єдині, хто заходить далі на Південь і розмножуються на материку. Велика колонія таких птахів знаходиться за 300 км від української станції.

А ось королівські пінгвіни навпаки - теплолюби, і проживають на Субантарктичних островах. Найближча колонія розташовується за 2 тисячі кілометрів від "Вернадського".

Як виглядають імператорський та королівський пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Цікаві факти про імператорських та королівських пінгвінів

Імператорські пінгвіни є найбільшими на планеті з усіх 18 видів. Їхній зріст може досягати 120 сантиметрів, а вага - 50 кілограмів.

Щоб поласувати рибою, крилем та молюском вони можуть пірнати на глибину близько пів кілометра.

Вони, на відміну від інших видів пінгвінів, розмножуються антарктичною зимою, причому у глибині континенту. Так, гніздова колонія може перебувати за 100 км від берега.

"Самка зносить 1 яйце і передає його для висиджування самцю, а сама йде майже на 2 місяці харчуватися в океан. У цей час батько зігріває яйце на лапах, прикриваючи зверху спеціальною складкою шкіри. і тоді вже батько вирушає на полювання до океану", - розповідають полярники.

Імператорський пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Наразі відомо про 66 колоній імператорських пінгвінів в Антарктиді. Останню вченим вдалося виявити у грудні 2022 року завдяки знімкам із космосу.

Королівські пінгвіни - теж найбільші, але все ж таки поступаються імператорським. Їхній зріст становить близько 1 метра, а вага може досягати 18 кг.

Завдяки своєму помаранчевому забарвленню на щоках, шиї та дзьобі, вони також вважаються найяскравішими пінгвінами.

Як і імператорські, ці пінгвіни не будують гнізд з камінців, а висиджують яйце на лапах, прикриваючи шкірою. Це по черзі роблять самець та самка, яка відкладає 1 яйце.

Королівський пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У королівських пінгвінів дуже довгий цикл розмноження: від кладки яєць до оперення пташенят проходить 14-16 місяців.

"Весь цей час батьки піклуються про потомство, тому наступну кладку зазвичай роблять пізніше. Малюки з такої "пізньої" кладки мають мало шансів на виживання, тому часто "продовження роду" в королівських пінгвінів буває вдалим не щороку", - кажуть у Центрі.

Рідкісний гість на "Вернадського" - у центрі уваги не лише вчених, а й інших тварин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)