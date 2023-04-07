Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)

В Антарктиді українська команда технічних фахівців сезонної експедиції провела черговий етап модернізації дослідницької станції "Академік Вернадський", куди нещодавно прибула нова, 28-а команда полярників на зимівлю.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.