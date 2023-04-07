ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 07:06
Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото) Колаж РБК-Україна: на станції "Академік Вернадський" провели модернізацію
Автор: Володимир Костирін

В Антарктиді українська команда технічних фахівців сезонної експедиції провела черговий етап модернізації дослідницької станції "Академік Вернадський", куди нещодавно прибула нова, 28-а команда полярників на зимівлю.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Роботи по оновленню станції інженери вели з кінця січня, і ось, трохи більш як через два місяці місія була успішно завершена. На спеціалістів тепер чекає шлях додому на борту дослідницького криголама "Ноосфера".

"Основні роботи з життєзабезпечення станції виконали", - запевнив керівник технічної групи Анатолій Андрєєв.

Що змінилося на "Вернадському":

  • техніки повністю замінили систему опалення, яка працювала понад 40 років, та встановили 38 нових батарей у головному приміщенні станції,
  • було вдосконалено майданчик для зберігання човнів, оскільки їх побільшало,
  • інженери перебудували старий причал Джеті, повністю розбитий штормом. Цей додатковий причал полярники використовують для прийому вантажів на станцію, перекачування пального, та як човнову "парковку" протягом дня,
  • фахівці реконструювали сміттєвий майданчик. У цьому виникла необхідність, тому що відсортовані відходи вивозяться з "Вернадського" лише один раз на рік, відповідно за такий час їх накопичується досить багато. А зберігати сміття потрібно за певними правилами, для чого й оновили майданчик.

Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)

Полярники розповіли, як команда інженерів оновила станцію Вернадського (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сезонна команда складалася з чотирьох досвідчених інженерів, а допомагали їм учасники 27-ї антарктичної експедиції.

"Щиро дякуємо нашим спеціалістам за високоякісну роботу в непростих антарктичних умовах і чекаємо вдома!" - зазначають у Центрі.

Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)Полярники модернізували станцію Вернадського: що змінилося (фото)

Роботи з модернізації станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше у Національному антарктичному науковому центрі пояснили, навіщо потрібні метеорологи на станції Вернадського.

А також перед цим ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антарктида полярники Станция Вернадского