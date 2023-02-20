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Стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 09:47
Стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях Фото: Коли у київському метро відкриють другі входи (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському метро із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрили другі виходи на станції. Це зроблено задля безпеки пасажирів. Зараз стало відомо, коли вони таки відкриються.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник київського метрополітену Віктор Брагінський.

Коли відчинять другі виходи на станції?

За словами чиновника, поки що цього в підземці робити не планують.

"Нагадаю, що всі рішення щодо функціонування станцій метро – закриття або відкриття їх виходів, ми виконуємо після погодження з військовими та правоохоронцями. Як тільки ситуація у столиці дозволить нам відкрити додаткові виходи зі станцій, ми одразу це зробимо. Зараз фахівці не рекомендують це робити ", - сказав він.

Нестандартні рішення у метро

Також начальник київського метро розповів, що під час війни метрополітену доводилося ухвалювати й нестандартні рішення.

"З перших днів війни всі рішення були нестандартними. Наше підприємство подвійного призначення, але його друга функція, а саме – цивільний захист населення в режимі укриття, ми застосовували вперше на практиці. Для нас це був справжній виклик, але я вважаю, що ми з ним успішно впоралися", - розповів Брагінський.

"Нам дуже багато допомагали: місто, волонтери, громадські організації. Вони постачали людей харчуванням, медикаментами. Для дітей влаштовували різні активності. Щоб їх відволікти від жаху війни, на деяких стаціях влаштовували зони для перегляду мультфільмів", - додав він.

Нагадаємо, що київське метро під час повітряних тривог стане комфортнішим. Читайте, що змінилося.

Крім того, у Києві показали концепцію нового скверу біля метро "Героїв Дніпра".

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