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Стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 09:47
Стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях Фото: Когда в киевском метро откроют вторые входы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском метро с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину закрыли вторые выходы на станции. Это сделано для безопасности пассажиров. Сейчас стало известно, когда же они все-таки откроются.

Об этом в интервью ТСН рассказал начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Когда откроют вторые входы на станции?

По словам чиновника, пока этого в подземке делать не планируют.

"Напомню, что все решения по функционированию станций метро – закрытию или открытию их выходов, мы выполняем после согласования с военными и правоохранителями. Как только ситуация в столице позволит нам открыть дополнительные выходы со станций, мы сразу это сделаем. Сейчас специалисты не рекомендуют это делать", - сказал он.

Нестандартные решения в метро

Также начальник киевского метро рассказал, что во время войны метрополитену приходилось принимать и нестандартные решения.

"С первых дней войны все принимаемые решения были нестандартными. Наше предприятие двойного назначения, но его вторая функция, а именно – гражданская защита населения в режиме укрытия, мы применяли впервые на практике. Для нас это был настоящий вызов, но я считаю, что мы с ним успешно справились", - рассказал Брагинский.

"Нам очень многие помогали: город, волонтеры, общественные организации. Они снабжали людей питанием, медикаментами. Для детей устраивали разные активности. Чтобы их отвлечь от ужаса войны, на некоторых стациях устраивали зоны для просмотра мультфильмов", - добавил он.

Напомним, что киевское метро во время воздушных тревог станет комфортнее. Читайте, что там изменилось.

Кроме того, в Киеве показали концепцию нового сквера возле метро "Героев Днепра".

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