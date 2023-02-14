Київське метро під час повітряних тривог стане комфортнішим: що змінилося

Метро Києва подбало про комфорт людей під час повітряних тривог. Так, тепер на 198станціях столичного метрополітену з'явилися крамнички для пасажирів.

Про приємну новину повідомили на сторінці КМДА у Facebook.

Що змінилося в метро під час тривог

Як відомо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

Модульні лави з'явилися на 18 станціях. На одному такому сидінні можуть розміститися до чотирьох людей. Крім того, у разі тривалої повітряної тривоги або роботи підземних станцій виключно в режимі укриття, модульні лави трансформуються в ліжка.

Де знаходяться лавочки:

"Академмістечко", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Голосіївська", "Деміївська", "Палац "Україна", "Олімпійська", "Площа" Льва Толстого", "Тараса Шевченка", "Сирець", "Лук'янівська", "Кловська", "Дружби народів", "Позняки", "Харківська".

Як пройти на станцію метро під час повітряної тривоги

Вхід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий: