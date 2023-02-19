У Києві показали концепцію нового скверу біля метро "Героїв Дніпра": фото та особливості

У Києві на Оболоні планують облаштувати сквер, який буде розташовано біля станції метро "Героїв Дніпра". Наразі розроблено концепцію проекту, та представлено на обговорення громадськості.

Як може виглядати новий сквер у столиці, і які особливості - читайте та дивіться у матеріалі нижче.

Йдеться про зелену зону поблизу метро "Героїв Дніпра", ділянка якої офіційно не була сквером, а тепер статус вирішили узаконити після звернення місцевих мешканців.

Як розповіла депутатка Київради Мирослава Смирнова у своєму Facebook, Департамент земельних ресурсів дав згоду на проект, а також вона отримала схвалення екологічної комісії.

Який концепт скверу

Передбачено створення зеленої зони, висаджування дерев, встановлення відеоспостереження, автоматичний полив, пандуси для маломобільних мешканців, підсвічування дерев та освітлення території.

У Київраді представили концепцію скверу біля метро "Героїв Дніпра" (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)

"Тут має бути комфортно і безпечно", - зазначає вона.

Смирнова звертає увагу, що це не проект, а лише концепція, і поки що жодного фінансування не передбачено.

Так може виглядати новий сквер біля станції метро "Героїв Дніпра" у Києві (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Розробляли концепцію спільно з комунальним об'єднанням "Зеленбуд". Протягом двох тижнів продовжиться обговорення з жителями Оболонського району стосовно ідеї щодо скверу, і після погодження будуть вжиті подальші дії щодо його облаштування.

Концепт проекту нового скверу біля метро "Героїв Дніпра" у Києві (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)