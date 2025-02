Стало відомо, хто їде на "Євробачення-2025" від України

Виступ переможців у Нацвідборі на Євробачення-2025: як це було

Так, учасники Ziferblat представили свій конкурсний номер та наживо виконали пісню "Bird of Pray". В інтерв'ю РБК-Україна гурт розповідав, які сенси було закладено в трек.

Ziferblat перемогли на Нацвідборі (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - розповідав гітарист Валентин Лещинський.

Результати голосування: скільки балів дали судді та глядачі

Результати оголошували в укритті, адже через повітряну тривогу всі учасники мали подбати про безпеку.

Цього року в кріслах журі опинилися переможниця "Євробачення-2016" Джамала, лідер і вокаліст українського рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та солістка гурту Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021" Катерина Павленко. Вони розподілили свої бали так:

1 бал - Влад Шериф

2 бали - Абіє

3 бали - "ДК Енергетик"

4 бали - KRYLATA

5 балів - Future Culture

6 балів - FIЇNKA

7 балів - MOLODI

8 балів - Маша Кондратенко

9 балів - Ziferblat

10 балів - KHAYAT.

KHAYAT отримав найвищий бал журі (скріншот з трансляції "Суспільне Культура")

Також проводилося голосування в "Дії". Глядачі вирішили, що бали буде розподілено так:

1 бал - Влад Шериф

2 бали - Future Culture

3 бали - Абіє

4 бали - KRYLATA

5 балів - "ДК Енерегтик"

6 балів - KHAYAT

7 балів - FIЇNKA

8 балів - Маша Кондратенко

9 балів - MOLODI

10 балів - Ziferblat.

А за спільним результатом перемогу здобули Ziferblat.

Пісня Ziferblat "Bird of Pray": текст

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray.

Яким був Нацвідбір на Євробачення-2025

Загалом на Нацвідбір цього року подалися 232 сольних виконавці та 72 гурти. Також цьогоріч надійшли заявки із закордону - зі Швеції, Німеччини, Польщі, США, Франції, Іспанії, Великої Британії.

Після цього був сформований список фіналістів, які змагалися за можливість представити Україну на пісенному конкурсі. Він був наступним:

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - "My Sea" Future Culture - "Waste My Time" Маша Кондратенко - "No Time to Cry" KHAYAT - "HONOR" FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - "STAY TRUE" Ziferblat - "Bird of Pray" "ДК Енергетик" - "Сіль"

Букмекери та єврофани пророкували перемогу або Маші Кондратенко, або FIЇNKA, або Ziferblat. Також в списку фаворитів були MOLODI та KHAYAT.

Що відомо про "Євробачення-2025"

Україна буде представлена на "Євробаченні-2025", яке відбудеться в швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle, яка вміщує понад 12 тисяч глядачів. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а фінал - 17 травня. Україна покаже свій номер у першому півфіналі.

Швейцарія отримала право приймати конкурс після перемоги свого представника Nemo з піснею "The Code" на "Євробаченні-2024" у швецькому Мальме. Тоді нашу країну представляли Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Дівчата посіли 3 місце, отримавши 453 бали.

В конкурсі цього року візьмуть участь 37 країн. Організатори планують транслювати шоу на сусідній футбольний стадіон, який вміщує 20 тисяч осіб, щоб залучити якомога більше глядачів. Бюджет заходу оцінюється в 30-35 мільйонів швейцарських франків (приблизно 32-37 мільйонів євро).

"Євробачення-2025" стане третьою подією такого масштабу в Швейцарії після конкурсів у Лугано (1956 рік) та Лозанні (1989 рік).

Навіщо Україні "Євробачення"?

"Суспільне Мовлення" підтвердило участь України в 69-му конкурсі "Євробачення" в вересні 2024 року.

Однак останніми роками українці активно обговорюють в соціальних мережах, чи потрібен нашій країні це дійство під час війни. Натомість голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький переконує: потрібен. Бо цей конкурс є потужним інструментом для привернення уваги світової спільноти до подій в Україні.

"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде росія. "Євробачення" це ключовий елемент культурної дипломатії", - зазначив Чернотицький в 2024 році.

У свою чергу голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скибінська підкреслює: такі пісні, як "Stefania" у виконанні переможців "Євробачення-2022" KALUSH ORCHESTRA та "Teresa & Maria", лунаючи на всю Європу, нагадують про стійкість українського народу та необхідність його підтримки.

"Євробачення" залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", - впевнена Скибінська.