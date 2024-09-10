Стало відомо, чи братиме Україна участь у "Євробаченні-2025"
"Євробачення-2025" пройде наступного року у Швейцарії після перемоги Nemo з піснею "The Code" попереднього року. Останнім часом точаться дискусії про те, чи доцільно Україні брати участь у цьому музичному дійстві під час війни.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яке рішення прийняло "Суспільне Мовлення", яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України.
Чи буде Україна брати участь у "Євробаченні-2025"
Українські організатори кажуть, що "Євробачення" вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.
“Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде Росія", - йдеться у заяві мовника.
Так як "Євробачення" - це "ключовий елемент культурної дипломатії", то "Суспільне" зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще".
Україна візьме участь у "Євробаченні-2025" (Фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська наголошує, що минулі роки пісні "Стефанія" та "Teresa & Maria" гучно зазвучали на всю Європу, нагадавши про силу українського духу та необхідність підтримки України в час війни.
"Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. "Євробачення" залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", - сказала вона.
Організатори кажуть, що підготовка до Нацвідбору вже почалася і українців чекають нові сюрпризи.
Що відомо про "Євробачення-2025"
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії.
Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року.
Повний список країн, які братимуть участь у "Євробаченні-2025", буде оприлюднений пізніше цього року.
Станом на зараз про свій намір взяти участь у конкурсі оголосили 29 країн. Зокрема Чорногорія повернеться на конкурс після двох років відсутності
Першим артистом, який поїде у Базель, став представник Кіпра Theo Evan. Його музика натхненна Stromae, Майклом Джексоном та реггетоном - музичним стилем, що виник в під впливом регі, денсхола та хіп-хопу.
Theo Evan (фото: instagram.com/theoevan_)
Пригадайте, де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова.
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