Євробачення 2024: стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

У Мальме, Швеція, відбулося жеребкування між країнами-учасницями, яке провели ведучі Пернілла Менссон Кольт і Фарах Абаді. У результаті стало відомо, у якому з півфіналів виступатимуть представники від 41 країни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-трансляцію заходу.

Коли Україна виступить на конкурсі

Так, Україна покаже свій номер у першому півфіналі, 7 травня.

На ньому вирішать, чи пройде український представник у фінал конкурсу, що транслюватимуть 11 травня.

В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2024 (фото: скріншот з відео)

Також стало відомо, в якому з двох півфіналів голосуватимуть країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція, як країна-переможниця Євробачення-2023.

В першому півфіналі судитимуть Велика Британія, Німеччина та Швеція. А вже 9 травня зможуть віддати свої голоси Франція, Італія та Іспанія.

Хто судитиме перши півфінал на Євробаченні 2024 (фото: скріншот з відео)

Нагадаємо, вже 3 лютого українці зможуть обрати свого представника.

Трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, фіналу - о 18:00.