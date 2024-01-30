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Євробачення 2024: стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

Вівторок 30 січня 2024 21:30
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Євробачення 2024: стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У Мальме, Швеція, відбулося жеребкування між країнами-учасницями, яке провели ведучі Пернілла Менссон Кольт і Фарах Абаді. У результаті стало відомо, у якому з півфіналів виступатимуть представники від 41 країни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-трансляцію заходу.

Коли Україна виступить на конкурсі

Так, Україна покаже свій номер у першому півфіналі, 7 травня.

На ньому вирішать, чи пройде український представник у фінал конкурсу, що транслюватимуть 11 травня.

Євробачення 2024: стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2024 (фото: скріншот з відео)

Також стало відомо, в якому з двох півфіналів голосуватимуть країни "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція, як країна-переможниця Євробачення-2023.

В першому півфіналі судитимуть Велика Британія, Німеччина та Швеція. А вже 9 травня зможуть віддати свої голоси Франція, Італія та Іспанія.

Євробачення 2024: стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

Хто судитиме перши півфінал на Євробаченні 2024 (фото: скріншот з відео)

Нагадаємо, вже 3 лютого українці зможуть обрати свого представника.

Трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, фіналу - о 18:00.

Раніше Володимир Завадюк розкрив маловідомі факти з історії Євробачення.

Також ми розповідали, що на Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, повернення якої не чекали.

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