Євробачення у Мальме: яке місце посіла Україна
У Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. Вже відомо, що переможцем стала Швейцарія.
Яке місце посіла Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Євробачення.
На якому місці Україна
Так, співачки Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" отримали 3 місце та 453 бали.
Наприкінці виступу співачки встигли передати важливий меседж. Просто зі сцени вони сказали: "Peace and freedom for Ukraine".
Ці слова почув увесь світ. Українки нагадали про повномасштабну війну в нашій країні.
Виступ України на Євробаченні (скріншот)
"Зараз буду передивлятися виступ! Я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила!", - коментувала свій виступ Jerry Heil.
Виступ Alyona і Jerry Heil у фіналі Євробачення - відео
Нагадаємо, раніше стало відомо, який вигляд зараз має переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст.
Окрім цього, ми вже повідомляли, що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024.