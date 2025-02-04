Хто представить Україну на Євробаченні? Кондратюк назвав потенційних переможців
Продюсер Ігор Кондратюк оцінив пісні всіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення та сказав, хто може перемогти й представити нашу країну на пісенному конкурсі. Виявилося, що не всі треки його сильно "зачепили".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий подкаст з YouTube-каналу Bezodnya music.
За словами Кондратюка, дуже важливо, як учасники виступатимуть наживо. Тому зараз він оцінив лише записи треків, їхнє звучання та всі особливості. Втім, продюсер вже прогнозує, що в "трійці" потенційних переможців Нацвідбору можуть опинитися артисти, які вже зуміли завоювати прихильність фанів.
Ігор Кондратюк назвав потенційних переможців Нацвідбору (скріншот)
Голосування в "Дії", як зазначив Кондратюк, може суттєво вплинути на фінал, адже воно, як це часто буває, не буде збігатися з думками та балами суддів.
Так, особистий рейтинг Кондратюка має наступний вигляд:
- 10 місце - Future Culture
- 9 місце - ДК Енергетик
- 8 місце - FIЇNKA
- 7 місце - Влад Шериф
- 6 місце - Абіє
- 5 місце - MOLODI
- 4 місце - Маша Кондратенко
- 3 місце - KRYLATA
- 2 місце - KHAYAT
- 1 місце - ZIFERBLAT.
Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого. Всі учасники виступатимуть наживо, а переможця буде визначено за результатами голосування. Глядачі обиратимуть фаворита в "Дії", а судді, якими цього року стали Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.
До слова, читайте інтерв'ю Абіє про Нацвідбір, серйозну травму та очікування від Євробачення.
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