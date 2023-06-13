Стало відомо, де зараз Олег Сенцов (фото)
Український режисер і громадський активіст Олег Сенцов служить у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте де саме перебуває та чим займається - він не розповідав. Однак нещодавно поділився хорошою новиною з фронту.
Про неї він розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Погон наздогнав мене на запорізькому напрямку, де вже шостий день мій підрозділ веде важкі бої. Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!" - написав він.
Як виявилося, Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він за званням молодший лейтенант.
Фото: facebook.com/oleg.sentsov
У соціальних мережах Сенцов не дуже активний користувач, адже бере участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.
Що відомо про Сенцова
Він народився в Сімферополі. З 1993 по 1998 навчався в Київському національному економічному університеті.
Свій творчий шлях розпочинав короткометражними фільмами, а у 2012 році дебютував зі своїм першим повнометражним фільмом "Гамер" на міжнародному фестивалі в Роттердамі.
Олег Сенцов воює в лавах ЗСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
2013 року на кінофестивалі в Одесі Олег Сенцов презентував свій проєкт "Носоріг". Робота над цим проєктом була призупинена активною участю Олега в протестах.
У лютому 2022 році популярний стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму "Носоріг".
Відтоді як почався Євромайдан, Сенцов став його активним учасником. Зокрема, він приєднувався до активістів Автомайдану.
А після початку тимчасової анексії Криму Росією часто їздив в рідний Сімферополь, де намагався організувати мітинги "За єдину країну", а також постачав продуктами та усім необхідним українських військових, які перебували в Криму.
Режисер має маленького сина Дем'яна (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
10 травня 2014 року був затриманий у Сімферополі російськими силовими структурами й 25 серпня 2015 засуджений за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
7 вересня 2019 року Олега повернули в рамках обміну російських злочинців з України на українських військовополонених з РФ.
З початком повномасштабної війни пішов до місцевої ТрО (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Наприкінці 2022 року Сенцов вчетверте став батьком - у нього народився син Дем'ян, якого йому подарувала дружина Вероніка Вельч.
До 2016 року у нього був шлюб із дружиною Аллою. Причиною розлучення Олег назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.
Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектру. Під час тюремного ув'язнення в Росії дітьми займалася бабуся та мама. Але 2020 року вони переїхали до батька до Києва.
Ще одну доньку Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма з'явилася на світ 5 лютого 2021 року.
Раніше ми розповідали, яке громадянство отримав син Сенцова, народжений у США.
А ще писали про те, як режисер ухвалив рішення йти на війну.