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Сенцов став батьком вчетверте і показав новонародженого сина

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Неділя 04 грудня 2022 12:46
Сенцов став батьком вчетверте і показав новонародженого сина Фото: Олег Сенцов став батьком вчетверте (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов став батьком вчетверте. Хлопчика назвали Дем'яном.

Фото малюка та його мами Сенцов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"У ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми захищаємо, обов'язково візьме гору. Спасибі, кохана, за нашого Дем'яна!" – написав щасливий режисер.

Сенцов став батьком вчетверте і показав новонародженого сина

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Наразі Олег Сенцов перебуває у лавах ЗСУ та захищає Україну від російських загарбників. Сина йому подарувала дружина Вероніка Вельч. Пара зареєструвала шлюб улітку 2022 року, і зараз Вероніка перебуває у Вашингтоні.

Сенцов став батьком вчетверте і показав новонародженого сина

Фото: Олег Сенцов та Вероніка Вельч (facebook.com/oleg.sentsov)

Дем'ян став четвертою дитиною українського режисера. До 2016 року у нього був шлюб із дружиною Аллою. Причиною розлучення Сенцов назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектру. Під час тюремного ув'язнення в Росії дітьми займалася бабуся та мама. Але 2020 року вони переїхали до батька до Києва.

Ще одну доньку Олегу Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч – Емма народилася 5 лютого 2021 року.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Олег Сенцов знову одружився.

А також ми писали про те, що стали відомі деталі про стосунки Юлії Бабич та Олега Сенцова.

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