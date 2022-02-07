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Netflix прославит фильм Олега Сенцова на весь мир: что известно

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 14:55
Netflix прославит фильм Олега Сенцова на весь мир: что известно Фото: Фильм Олега Сенцова покажут во всем мире (Скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Фильм украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" приобрела компания Netflix. Это вторая полнометражная работа Олега Сенцова.

Премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты". В Украине фильм впервые показали на Киевской неделе критики осенью 2021 года.

На Стокгольмском международном кинофестивале лента Сенцова была признана лучшей.

Что это за фильм и как происходили съемки – рассказали в Артхаус ТРАФИК.

Криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова станет одним из немногих украинских фильмов, которые попали в коллекцию Netflix. Онлайн-премьера состоится в конце весны, а в украинский прокат фильм выйдет 17 февраля 2022 года.

Кроме Netflix, кинокартина была куплена для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира. В частности, телевизионная премьера этого фильма состоится на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.

О чем фильм "Носорог"

В фильме показывается криминальная ситуация в Украине в начале 90-х годов. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает там свой кровавый путь. И в конечном итоге этот путь приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Как снимали фильм "Носорог"

Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии. Украинскую сторону производства представляют продюсер Денис Иванов (Артхаус Трафик) и Олег Сенцов ("Край кинем").

Польские сопродюсеры – Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик (Apple Film Production), немецкие – Хайно Деккерт, Тина Бёрнер (Ma.ja.de. Fiction). Международный дистрибьютор ленты – компания WestEnd Films.

Создание фильма поддержано Министерством культуры и информационной политики Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино, фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ EURIMAGES, Польским киноинститутом, немецким кинофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

Rhino - trailer

Напомним, ранее мы писали о том, что опубликован список самых популярных фильмов на Netflix.

А также рассказывали о том, что в сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix.

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