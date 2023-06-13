Стало известно, где сейчас Олег Сенцов (фото)

Украинский режиссер и общественный активист Олег Сенцов служит в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения России. Однако где находится и чем занимается - он не рассказывал. Но недавно поделился хорошей новостью с фронта.

О ней он рассказал на своей странице в Facebook .

"Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы выполним свою работу. Честь есть!" - написал он.

Как оказалось, Олег Сенцов получил повышение на фронте. Теперь он по званию младший лейтенант.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

В социальных сетях Сенцов не очень активный пользователь, так как участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.

Что известно о Сенцове

Он родился в Симферополе. С 1993 по 1998 год учился в Киевском национальном экономическом университете.

Свой творческий путь начинал короткометражными фильмами, а в 2012 году дебютировал со своим первым полнометражным фильмом "Гамер" на международном фестивале в Роттердаме.

Олег Сенцов воюет в рядах ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

В 2013 году на кинофестивале в Одессе Олег Сенцов представил свой проект "Носорог". Работа над этим проектом была приостановлена активным участием Олега в протестах.

В феврале 2022 года популярный стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ фильма "Носорог".

С того момента, как начался Евромайдан, Сенцов стал его активным участником. В частности, он присоединился к активистам Автомайдана.

А после начала временной аннексии Крыма по России часто ездил в родной Симферополь, где пытался организовать митинги "За єдину країну", а также снабжал продуктами и всем необходимым находившихся в Крыму украинских военных.

У режиссера есть маленький сын Демьяна (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov))

10 мая 2014 года был задержан в Симферополе российскими силовыми структурами и 25 августа 2015 года приговорен по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года Олега вернули в рамках обмена российских преступников из Украины на украинских военнопленных из РФ.

С началом полномасштабной войны пошел в местную ТРО (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

В конце 2022 года Сенцов в четвертый раз стал отцом - у него родился сын Демьян, которого ему подарила жена Вероника Вельч.

До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Олег назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутичного спектра. Во время тюремного заключения в России детьми занималась бабушка и мама. Но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

Еще одну дочь Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма появилась на свет 5 февраля 2021 года.