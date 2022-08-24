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"Это было мое решение": Сенцов рассказал, как ему удалось попасть на фронт

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 12:42
"Это было мое решение": Сенцов рассказал, как ему удалось попасть на фронт Фото: Олег Сенцов рассказал, почему пошел воевать (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов после полномасштабного вторжения РФ принял решение идти на фронт и защищать свою страну.

О том, как ему удалось попасть на передовую он рассказал в интервью "24 каналу".

Решение было давно

Сенцов отметил, что решение бороться с оккупантами вызрело уже давно.

"Я еще до начала широкомасштабного вторжения говорил, что если начнется большая война, я уйду на фронт. Это было мое решение. Когда началось вторжение, я отвез семью на запад Украины во Львов. Потом вернулся в Киев и вступил в тероборону, где раздавали оружие, думая, что будут боевые действия", - вспоминает режиссер.

По словам Олега, он звонил в военкомат, но там творился бардак.

"Я звонил в военкомат, но там не было оружия и не записывали в боевые части. Был немного бардачок… В конце концов 8 лет воюем, но никогда не готовы к войне", - сказал бывший политзаключенный.

Где сейчас воюет Сенцов

Вначале Сенцов был на блокпосту в Киеве, но на том месте очень хотел воевать.

"Первые две недели мы работали на блокпосту, а затем часть нашего батальона перебросили в Белогорелку, достаточно горячее место. Я к этому отнесся к пониманием, потому что не хотел сидеть на блокпостах в Киеве, а хотел воевать. После чего поехал в отряд спецназовцев: работал на юге Украины, под Гуляйполем, а сейчас воюю на Луганском и Донецком направлениях", - сообщил он.

&quot;Это было мое решение&quot;: Сенцов рассказал, как ему удалось попасть на фронтВот такими "подарками" закидывают наших военных россияне (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Ранее мы сообщали, что недавно Сенцов женился второй раз и показал фото с избранницей.

Также режиссер показывал место, где сейчас борется за Украину.

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Олег Сенцов
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