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Стало відомо, яке громадянство отримав двомісячний малюк Сенцова

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Вашингтон, П'ятниця 27 січня 2023 10:19
Стало відомо, яке громадянство отримав двомісячний малюк Сенцова Фото: У Олега Сенцова народилася четверта дитина (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Український режисер Олег Сенцов став батьком вчетверте. У нього в США народився син Дем'ян від Вероніки Вельч. Як виявилося, малюк отримав українське громадянство.

Про це повідомила дружина режисера на своїй сторінці у Facebook.

У соцмережі Вероніка опублікувала фотографію, де зображена разом із двомісячним сином та пані послом України в США Оксаною Маркаровою.

"Наш син народився далеко від дому, а його тато зараз на війні. Зараз наша чудова пані посол вручила Дем'янчику довідку про набуття українського громадянства і ми стали ближчими до дому та до перемоги", - написала дружина Сенцова.

Стало відомо, яке громадянство отримав двомісячний малюк СенцоваСтало відомо, яке громадянство отримав двомісячний малюк СенцоваСин Олега Сенцова Дем'ян отримав українське громадянство у США (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Наразі колишній в'язень Кремля та режисер Олег Сенцов захищає Україну на фронті у лавах ЗСУ.

Його четверта дитина, син Дем'ян, народилася у Вашингтоні.

Також у Сенцова є дочка Аліна та син Владислав від першої дружини Алли та дочка Емма від фотографа Юлії Бабич, у якої після розриву залишилися напружені стосунки із Сенцовим. За її словами, він не захотів визнавати цю дитину.

Як ми раніше писали, Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Сенцов одружився вдруге і показав фото із обраницею.

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Олег Сенцов