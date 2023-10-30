Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо
У п’ятницю, 3 листопада, відбудеться прощання з телеведучим, продюсером та колишнім гравцем КВК Сергієм Сивохо.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку проєкту "Ліга сміху".
Де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо
Провести в останню путь шоумена всі бажаючі зможуть у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац".
Де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо (фото: instagram.com/ligasmihu_official)
Початок церемонії запланований на 11:00.
Де поховають чоловіка - поки невідомо.
Нагадаємо, Сергія Сивохо не стало 17 жовтня. Причиною смерті стала хвороба легень, яка була хронічною. Відомо, що гуморист помер у Німеччині.
Сергій Сивохо (фото: facebook.com/sivokho)
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