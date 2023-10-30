Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

У п’ятницю, 3 листопада, відбудеться прощання з телеведучим, продюсером та колишнім гравцем КВК Сергієм Сивохо.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку проєкту "Ліга сміху".