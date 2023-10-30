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Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

Понеділок 30 жовтня 2023 14:45
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Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
Автор: Іванна Пашкевич

У п’ятницю, 3 листопада, відбудеться прощання з телеведучим, продюсером та колишнім гравцем КВК Сергієм Сивохо.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку проєкту "Ліга сміху".

Де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

Провести в останню путь шоумена всі бажаючі зможуть у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац".

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

Де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо (фото: instagram.com/ligasmihu_official)

Початок церемонії запланований на 11:00.

Де поховають чоловіка - поки невідомо.

Нагадаємо, Сергія Сивохо не стало 17 жовтня. Причиною смерті стала хвороба легень, яка була хронічною. Відомо, що гуморист помер у Німеччині.

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Сергієм Сивохо

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/sivokho)

Нещодавно ми розповідали, що відомо про дружину та сина Сергія Сивохо.

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Сергей Сивохо звезды шоу-бизнеса