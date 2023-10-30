Стало известно, где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо

В пятницу, 3 ноября, состоится прощание с телеведущим, продюсером и бывшим игроком КВН Сергеем Сивохо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу проекта "Лига смеха".