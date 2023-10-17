"В різноманітності - наша сила". 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну

17 жовтня не стало Сергія Сивохо . Його серце зупинилося на 54 році життя. Відомо, що останні місяці шоумен сильно хворів.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати важливі цитати з інтерв’ю артиста, які стосувалися українців та війни на його Батьківщині.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вести Україна, Гордон, Укрінформ, Сьогодні.