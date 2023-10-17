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"В різноманітності - наша сила". 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну

Вівторок 17 жовтня 2023 12:30
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"В різноманітності - наша сила". 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)
Автор: Іванна Пашкевич

17 жовтня не стало Сергія Сивохо. Його серце зупинилося на 54 році життя. Відомо, що останні місяці шоумен сильно хворів.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати важливі цитати з інтерв’ю артиста, які стосувалися українців та війни на його Батьківщині.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вести Україна, Гордон, Укрінформ, Сьогодні.

Цитати Сергія Сивохо про Україну

  • Від вирішення конфлікту на сході та реінтеграції Донбасу залежить майбутнє України. Без Донбасу - Україна не буде!
  • Мир неминучий. А значить, сильній та незалежній Україні - бути
  • Чим більше ми говоримо про свободу, тим більш стаємо залежними

&quot;В різноманітності - наша сила&quot;. 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Ми різні, ми говоримо різними мовами, дотримуємося різних традицій, шануємо різних героїв, але в цій різноманітності - наша сила. Потрібно знову навчитися слухати й чути одне одного
  • Поставити всіх на місце “сильною рукою” - це найпростіший шлях. Найскладніше - налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни

&quot;В різноманітності - наша сила&quot;. 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Мир починається з переговорів, війна в Україні має завершитися. Питання тільки в термінах
  • Деяким людям мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна - це бізнес і великі гроші
  • У мене немає бажання закінчувати війну в голові Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України

&quot;В різноманітності - наша сила&quot;. 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

  • Нікчемна меншість, яка виступає за продовження огидних процесів, які останнім часом були в Україні - це війна, це корупція, - я вважаю, що їх непорівнянно мало по відношенню до нормальних людей
  • Що мене завжди дратувало в українській політиці - так це якась театралізація, шоу-бізнесація

Раніше ми розповідали, що у ДТП разом із сином загинула відома журналістка Наталія Потєєва.

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Сергей Сивохо звезды шоу-бизнеса