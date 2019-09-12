Стало известно, кто советует Зеленскому, как рулить страной

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно проводит совещания, или как их называют в Офисе президента – брейнштормы, чтобы обговорить важные вопросы. Кто дает советы Владимиру Зеленскому и помогает ему принятии важных решений, узнали журналисты издания "Украинская правда".

Владимир Зеленский для принятия важных решений регулярно организовывает "мозговые штурмы", на которых присутствуют чиновники из его команды, которые дают ему советы. Известно, в состав брейнштормов входят: Андрей Богдан, глава Офиса президента, Сергей Шефир, первый помощник и бизнес-партнер Зеленского, Андрей Ермак, помощник президента.

Также часто на подобных совещаниях бывает Сергей Трофимов, глава ОПУ, помощники Андрея Богдана – Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко. До начала своего назначения на должность премьер-министра на "мозговых штурмах" бывал и Алексей Гончарук.

Сергей Трофимов отвечает за региональную политику и работу с мажоритарщиками. Кирилл Тимошенко – за сотрудничество Офиса президента с медиа. Он же разрабатывает "коммуникационную стратегию" – единый план политики для Офиса президента, Верховной Рады и Кабинета министров Украины.

Юрий Костюк отвечает за медийную сторону президента. Он же пишет тексты публичных выступлений для Зеленского и придумывает различные формы общения президента с народом Украины. Зачастую эти формы общения идут в обход СМИ. Именно ему принадлежит идея монолога президента за рулем автомобиля Tesla.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На некоторые совещания приглашают и других членов команды – Алексея Гончарука для обсуждения экономических вопросов, Дмитрия Разумкова – если говорят о работе Верховной Рады, также иногда присутствует первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат Александр Корниенко.

Есть еще один человек, мнению которого Владимир Зеленский очень доверяет – это его жена Елена Зеленская.

Елена Зеленская (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На таких брейнштормах Владимир Зеленский бывает жестким, иногда даже грубым, злится и употребляет нецензурные выражения. Члены его команды знают, что подобное поведение - это признак доверия и поэтому не воспринимает это негативно. Во время совещаний он внимательно выслушивает каждого и только после этого принимает решение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский обматерил нардепов за кнопкодавство в Верховной Раде.

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