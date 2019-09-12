У Зеленского решили судьбу "евробляхеров": принят важный закон

"Евробляхи" в Украине (фото: РБК-Украина)

Верховная Рада приняла закон об отсрочке штрафов для "евроблях"

Владельцы "евроблях" в Украине могут выдохнуть с облегчением - Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке штрафов для автомобилей на европейской регистрации.

Отметим, что законопроект, который увеличивает срок, в течение которого владельцы "евроблях" могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов на 90 дней - с 270 до 360 дней, в Раду внес сам президент Владимир Зеленский. Более того, гарант обозначил законопроект как неотложный.

"Евробляхи" в Украине (фото: РБК-Украина)

По мнению Зеленского, вопросы, связанные с растаможкой автомобилей на еврономерах, требуют сегодня дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения и экспертной среды. Об этом, говорит президент, в частности свидетельствует и "общественная обеспокоенность соответствующим вопросом".

На что повлияет принятие закона

По словам специалистов, принятие закона об отсрочке штрафов для "евробляхеров" будет способствовать созданию правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на европейской регистрации, ввозимых ранее на таможенную территорию Украины.

Кроме того, это поможет государству комплексно урегулировать соответствующий вопрос и учесть интересы всех слоев населения при его решении.

Ну и, конечно же, принятие закона - еще один шаг к соблюдению таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

"Евробляхи" в Украине (фото: РБК-Украина)

Напомним, что с 22 августа вступила в силу норма о жестких штрафах для владельцев "евроблях" (согласно ранее принятому закону).

Согласно документу, за превышение от 10 до 20 суток водители должны оплатить 17 тыс. грн штрафа; от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн; за превышение более чем на 30 суток - 170 тыс. грн. Теперь у "евробляхеров" появилось чуть-чуть больше времени на урегулирование вопросов, связанных с растаможкой своих авто.

"Евробляхи" в Украине (фото: РБК-Украина)

Добавим также, что по предварительным данным, в Украине остается более 300 тыс. машин на еврономерах, водителям которых "светят" штрафы до 170 тыс. грн и даже конфискация транспортного средства.