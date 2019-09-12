Стало відомо, хто радить Зеленському, як рулити країною

Президент України Володимир Зеленський регулярно проводить наради, або як їх називають в Офісі президента – брейншторми, щоб обговорити важливі питання. Хто дає поради Володимиру Зеленському і допомагає йому прийнятті важливих рішень, дізналися журналісти видання "Українська правда".

Володимир Зеленський для прийняття важливих рішень регулярно організовує "мозкові штурми", на яких присутні чиновники з його команди, які дають йому поради. Відомо, до складу брейнштормів входять: Андрій Богдан, глава Офісу президента, Сергій Шефір, перший помічник і бізнес-партнер Зеленського, Андрій Єрмак, помічник президента.

Також часто на подібних нарадах буває Сергій Трофимов, голова ОПУ, помічники Андрія Богдана – Юрій Костюк та Кирило Тимошенко. До початку свого призначення на посаду прем'єр-міністра на "мозкових штурмах" бував і Олексій Гончарук.

Сергій Трофімов відповідає за регіональну політику та роботу з мажоритарниками. Кирило Тимошенко – за співпрацю Офісу президента з медіа. Він же розробляє "комунікаційну стратегію" – єдиний план політики для Офісу президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Юрій Костюк відповідає за медійну сторону президента. Він же пише тексти публічних виступів для Зеленського і придумує різні форми спілкування президента з народом України. Часто ці форми спілкування йдуть в обхід ЗМІ. Саме йому належить ідея монологу президента за кермом автомобіля Tesla.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На деякі наради запрошують і інших членів команди – Олексія Гончарука для обговорення економічних питань, Дмитра Разумкова – якщо говорять про роботу Верховної Ради, також іноді присутній перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і депутат Олександр Корнієнко.

Є ще одна людина, думці якої Володимир Зеленський дуже довіряє – це його дружина Олена Зеленська.

Олена Зеленська (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На таких брейнштормах Володимир Зеленський буває жорстким, іноді навіть грубим, злиться і вживає нецензурні вирази. Члени його команди знають, що подібна поведінка - це ознака довіри і тому не сприймає це негативно. Під час нарад він уважно вислуховує кожного і тільки після цього приймає рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський обматюкав нардепів за кнопкодавство у Верховній Раді.

А також розповідали про те, що народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу.