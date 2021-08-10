Стало известно, сколько будем платить за газ с октября: как получить скидку

В Украине за пару месяцев до начала нового отопительного сезона уже формируются цены на газ для населения, и средневзвешенная стоимость "голубого топлива" должна остаться примерно такой же, как в прошлом. Так, НАК "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м, а предложения других крупных поставщиков - отличаются незначительно.

Сколько украинцы будут платить за газ в отопительном сезоне 2021/2022 - читайте в материале ниже.

"Нафтогаз" предлагает потребителям такие тарифные планы, как "Фиксированный" (годовой) и "Комфортный сезон". Описания и условия их представлены на сайте компании.

Годовой тарифный план "Фиксированный": условия

Предложение призвано зафиксировать единую цену для домохозяйства на целый год, и должна подойти желающим запланировать расходы независимо от сезона.

Цена за один кубометр газа - 7,96 гривны с НДС без стоимости распределения (доставки). По такой стоимости "голубое топливо" будет поставляться до окончания сезона (до 30 апреля 2022 года).

Оплата счета за газ идет по факту потребления - до 25 числа, как обычно. При этом предусматривается скидка 1% в следующем месяце, если сделать оплату до 15 числа в личном кабинете или чат-боте

Отмечается, что к тарифному плану могут подключаться льготники и получатели субсидий - это не влияет на наличие или начисления госпомощи.

Существующих клиентов "Нафтогаза" автоматически переводят на такой тариф с 1 мая.

Период действия: с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 включительно. У клиента есть возможность досрочно перейти на другой тарифный план.

фото: скрин gas.ua

Тарифный план "Комфортный сезон": условия

Период действия нового тарифного плана на отопительный сезон (семь месяцев) с фиксированной ценой 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки) - до 30 марта 2022 года.

Особенностью тарифа является необходимость платить за газ равномерными частями каждый месяц в течение отопительного сезона.

Общая сумма к оплате определяется при подключении клиента формируется в соответствии с объемом газа, который жители домохозяйства в среднем потребляют в сезон.

Учитываются при расчете такие типы потребления:

1. Приготовление пищи (50-200 м3)

2. Приготовление пищи и подогрев воды (150-500 м3)

3. Отопление (800-20 000 м3)

Перейти на такой тариф можно только при условии отсутствия задолженности.

Как и в тарифе "Фиксированный", тут тоже предусматривается дополнительная скидка 1%, если заплатить за газ до 15 числа.

В любой период можно изменить тарифный план на другое предложение "Нафтогаза".

фото: скрин gas.ua