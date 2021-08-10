Стало відомо, скільки будемо платити за газ з жовтня: як отримати знижку

В Україні за пару місяців до початку нового опалювального сезону вже формуються ціни на газ для населення, і середньозважена вартість "блакитного палива" повинна залишитися приблизно такою ж, як у минулому. Так, НАК "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб.м, а пропозиції інших великих постачальників - відрізняються незначно.

Скільки українці платитимуть за газ в опалювальному сезоні 2021/2022 - читайте в матеріалі нижче.

"Нафтогаз" пропонує споживачам такі тарифні плани, як "Фіксований" (річний) і "Комфортний сезон". Описи та умови їх представлені на сайті компанія.

Річний тарифний план "Фіксований": умови

Пропозиція покликана зафіксувати єдину ціну для домогосподарства на цілий рік, і повинна підійти бажаючим запланувати витрати незалежно від сезону.

Ціна за один кубометр газу - 7,96 гривні з ПДВ без вартості розподілу (доставки). За такою вартістю "блакитне паливо" буде поставлятися до закінчення сезону (по 30 квітня 2022 року).

Оплата рахунку за газ йде за фактом споживання - до 25 числа, як зазвичай. При цьому передбачається знижка 1% в наступному місяці, якщо зробити оплату до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті

Зазначається, що до тарифного плану можуть підключатися пільговики та одержувачі субсидій - це не впливає на наявність або нарахування держдопомоги.

Існуючих клієнтів "Нафтогазу" автоматично переводять на такий тариф з 1 травня.

Період дії: з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 включно. У клієнта є можливість достроково перейти на інший тарифний план.

фото: скрін gas.ua

Тарифний план "Комфортний сезон": умови

Період дії нового тарифного плану на опалювальний сезон (сім місяців) з фіксованою ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки) - до 30 березня 2022 року.

Особливістю тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця протягом опалювального сезону.

Загальна сума до оплати визначається при підключенні клієнта формується відповідно до обсягу газу, який жителі домогосподарства в середньому споживають в сезон.

Враховуються при розрахунку такі типи споживання:

1. Приготування їжі (50-200 м3)

2. Приготування їжі та підігрів води (150-500 м3)

3. Опалення (800-20 000 м3)

Перейти на такий тариф можна тільки за умови відсутності заборгованості.

Як і в тарифі "Фіксований", тут теж передбачається додаткова знижка 1%, якщо заплатити за газ до 15 числа.

У будь-який період можна змінити тарифний план на іншу пропозицію "Нафтогазу".

фото: скрін gas.ua